Paz diz que Bruno Gomes e Felipinho estavam "apalavrados": "Prefiro ser enganado do que ser o enganador"

Bruno Gomes e Felipinho tiveram negociações avançadas com o Fortaleza, mas fecharam com outros clubes Crédito: Joilson Marconne / CBF e Thomaz Marostegan/Ag. Paulistão

De forma franca e detalhada, Marcelo Paz, CEO da SAF do Fortaleza, explicou tudo que aconteceu nos bastidores das tratativas envolvendo os volantes Felipinho (ex-Ponte Preta) e Bruno Gomes (ex-Coritiba), que estavam apalavrados com o clube e mudaram o curso das negociações para acertar com o Athletico-PR e Internacional, respectivamente. Em entrevista coletiva, o dirigente tricolor explicou que já havia alinhado tudo com os atletas e seus representantes, incluindo contrato, salário e comissões, e que ambos jogadores tinham dado a palavra de que fechariam com o Fortaleza. No fim das contas, os dois não cumpriram com o prometido. Para Paz, o clube “foi enganado” pelos atletas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine + Paz detona "mercado prostituído" após negociações frustradas: "Palavra não vale mais"



“Felipinho e Bruno Gomes apalavraram com o Fortaleza. Discutiram contrato, salário, condição e comissão. Tudo através de seus empresários. Deram a palavra, e a palavra precisa ser honrada. ‘A, o Fortaleza foi enganado?’, foi enganado. Mas eu prefiro ser enganado do que ser o enganador. Os jogadores deram a palavra através dos seus representantes e depois mudaram o destino. Não vejo problema nenhum de qualquer jogador negociar ao mesmo tempo com dois ou três clubes. Ele vai ver o que é melhor. Agora deu a palavra, tem que cumprir. Deram a palavra e não quiseram vir para o Fortaleza depois porque apareceu algo melhor”, explicou. Leia mais Fortaleza defende invencibilidade de quatro partidas contra Sport; veja retrospecto

Vojvoda ressalta confiança em Moisés e promete ajudá-lo a retomar o bom nível

Soso elogia Fortaleza, lembra apoio de Vojvoda e se diz ansioso por confronto Sobre o assunto Fortaleza defende invencibilidade de quatro partidas contra Sport; veja retrospecto

Vojvoda ressalta confiança em Moisés e promete ajudá-lo a retomar o bom nível

Soso elogia Fortaleza, lembra apoio de Vojvoda e se diz ansioso por confronto Na sequência, Paz comentou especificamente sobre o caso de cada um dos atletas. O primeiro foi Felipinho. O dirigente, em sua fala, revelou que o volante chegou a ligar chorando para Bruno Costa, diretor executivo do Leão, afirmando que ir para o Fortaleza era o sonho da vida dele. “Felipinho deu a palavra. O Felipinho ligou pro Bruno Costa chorando. ‘Cara, eu quero ir pro Fortaleza. Isso é o sonho da minha vida, vocês vão me dar um baita contrato’, e depois foi para outro canto. Por que o Fortaleza não fechou? Porque eu negociei com o dirigente da Ponte Preta e ele disse que estava tudo fechado. Disse que estavam no começo do Campeonato Paulista e tinham que garantir a permanência do time, pediu para esperar mais um pouquinho. Nessa de esperar mais um pouquinho, o Athletico-PR veio, fez uma proposta muito maior para a Ponte Preta e para o jogador, e o jogador foi. Só que tinha dado a palavra pra gente”, comentou. Já sobre Bruno Gomes, Paz comentou que o cenário foi semelhante ao de Felipinho, mas com algumas diferenças. Em relação ao ex-volante do Coritiba, o dirigente tricolor explicou que encaminhou a contratação, mas que a convocação do atleta para a seleção brasileira que disputou o pré-Olímpico travou a negociação. Neste intervalo, o Internacional apareceu ofertando valores fora da realidade do Fortaleza. “O Bruno Gomes foi algo muito parecido. A gente fechou tudo, tempo de contrato e salário, e o Bruno Gomes foi convocado pela seleção brasileira. Na hora que foi convocado, o Coritiba disse ‘pera aí, agora ele foi convocado, temos investidores’. Eles pediram para dar uma segurada. Normal, o jogador se valoriza, poderia ter uma negociação para a Europa. Nesse tempo, o Internacional chegou e disse que queria também o Bruno Gomes. O Bruno Gomes que tinha saído do Internacional sem jogar. Ele não deve ter feito dois ou três jogos de 90 minutos na primeira passagem dele. O Internacional tinha uma prioridade, pois detém 50% do jogador, e vieram com um número para o jogador que eu jamais iria dar. Se eu desse, estaria criando um problema aqui”, disse.



Play