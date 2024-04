Com triunfo no Paraguai, Fortaleza volta a vencer na temporada após quatro partidas

O atacante do Fortaleza Thiago Galhardo (R) comemora após marcar durante a partida de ida da fase de grupos da Copa Sul-Americana entre o Sportivo Trinidense do Paraguai e o Fortaleza do Brasil, no estádio Defensores del Chaco, em Assunção, em 3 de abril de 2024. (Foto de NORBERTO DUARTE / AFP) Crédito: NORBERTO DUARTE / AF

O Fortaleza voltou a vencer na temporada após quatro partidas ao triunfar contra o Sportivo Trinindense nesta quarta-feira, 3, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), pela 1ª rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana 2024. A última vitória do Leão do Pici havia acontecido no dia 17 de março, contra o Maracanã, pelo duelo de volta da semifinal do Campeonato Cearense. Posteriormente, o clube entrou em campo em três partidas da Copa do Nordeste, registrando três derrotas, e uma pelo Estadual, no empate sem gols contra o arquirrival Ceará. Diante do Trinidense, o time cearense conseguiu, pela segunda vez consecutiva, não tomar gols. No período sem vencer, sofreu cinco tentos em quatro partidas.