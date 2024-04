Por lesões, Calebe foi desfalque do Fortaleza em 18 jogos e completou 90 minutos apenas duas vezes

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 26.11.2023: Calebe, jogador do Fortaleza faz gol no Jogo Fortaleza x Palmeiras. arena Castelão. Crédito: FÁBIO LIMA

Camisa 10 e referência técnica do Fortaleza, o meia Calebe sofreu mais uma lesão no último sábado, 30, no Clássico-Rei que marcou o jogo de ida da final do Campeonato Cearense. Na ocasião, o ofensivo passou apenas seis minutos em campo e deixou o gramado chorando. Desde que chegou ao Tricolor, Calebe completou 90 minutos em apenas dois jogos e foi desfalque em 18 partidas. Na partida do fim de semana, Calebe entrava para fazer seu quinto jogo desde que retornou da lesão sofrida ante o América-RN, na Copa do Nordeste, jogo em que deixou o campo no intervalo e veio a viver uma sequência de sete jogos sem atuar por conta de um estiramento muscular na coxa esquerda. Em 2023, o atleta sofreu duas lesões que lhe tiraram de jogos importantes, em especial da grande final da Copa Sul-Americana, quando o Fortaleza foi derrotado nos pênaltis pela LDU e ficou com o vice-campeonato.