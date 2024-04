Com nova contusão, Calebe fica apenas seis minutos em duelo de ida da final do Cearense

Durante o Clássico-Rei do primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, neste sábado, 30, na Arena Castelão, o meia Calebe, do Fortaleza, deixou o campo lesionado após ficar apenas seis minutos no gramado.

No momento da saída, o camisa 10 tricolor se mostrou bastante abalado e chorou ao se encaminhar para o banco de reservas. Pochettino entrou no seu lugar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O atleta possui, ao longo de sua passagem pelo Leão, um vasto histórico de lesões. Na temporada passada, por sinal, o jogador ficou de fora da final da Copa Sul-Americana, devido a um edema na região posterior da coxa esquerda.