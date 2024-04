Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo de volta da final do Cearense

A decisão da final acontece neste sábado, 6, às 16h40min, na Arena Castelão. Os ingressos do jogo variam de R$ 30 a R$ 120

O Fortaleza iniciou na manhã desta segunda-feira, 1º, a venda de ingressos para o jogo de volta da final do Campeonato Cearense contra o Ceará. Após o empate de 0 a 0 no jogo de ida, as equipes fazem a partida decisiva neste sábado, 6, às 16h40min na Arena Castelão.

Com o mando de campo do adversário Ceará, o Fortaleza contará com a menor carga de ingressos para o confronto. Os bilhetes estão disponíveis a partir de R$ 30.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Os ingressos podem ser adquiridos em todas as dez unidades das lojas físicas do Leão e de forma online por meio do site Leão Tickets.