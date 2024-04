Adversário do Fortaleza na Sula, Trinidense é atual vice-lanterna do Campeonato Paraguaio

Entre as finais do Campeonato Cearense de 2024, o Fortaleza dará uma pausa nos compromissos estaduais para viajar até o Paraguai. No tradicional estádio Defensores del Chaco, o Tricolor do Pici irá estrear na Copa Sul-Americana 2024 diante do Trinidense nesta quarta-feira, 3, às 21h30min.

Em uma chave difícil, o Leão dá o pontapé inicial no certame continental diante do adversário mais frágil. O Sportivo Trinidense é, atualmente, o vice-lanterna do torneio local. Em 11 jogos já disputados, a equipe somou oito derrotas, um empate e somente duas vitórias, com 13 gols marcados, mas 21 tomados em toda a campanha. E os números ruins se estendem na temporada geral.

Até aqui, em 15 jogos disputados, o Auriazul contabiliza apenas três triunfos, com três igualdades e nove revés. As derrotas são denotadas especialmente pelo número de gols tomados, já que o time já viu o adversário balançar as redes 25 vezes em 2024 e só celebrou gols em 17 ocasiões.