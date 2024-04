Recuperado de grave lesão, Hércules celebra retorno no Fortaleza: "Mais do que especial"

A lesão do volante aconteceu no dia 9 de julho de 2023, na vitória do Fortaleza contra o Athletico-PR pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro

"Foram mais de oito meses de recuperação e esforço. Agradeço muito ao clube, meus companheiros e toda equipe do departamento médico que possibilitou que o dia de hoje fosse possível. Retorno mais do que especial, diante da nossa torcida. Seguimos", escreveu o jogador.

Em post nas redes sociais, o camisa 35 destacou o apoio do clube durante o período de reabilitação e comemorou o retorno como titular no Clássico-Rei deste sábado, 30 .

Peça importante do elenco do Fortaleza, o volante Hércules celebrou a volta aos gramados após mais de oito meses de recuperação devido uma grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo.

Apesar de ter destacado o retorno diante do maior rival Ceará, a reestreia dele com a camisa do Tricolor do Pici aconteceu na última quarta-feira, 27, na derrota para o Maranhão por 3 a 2, pela 8ª rodada da Copa do Nordeste.



A lesão do volante aconteceu no dia 9 de julho de 2023, na vitória do Fortaleza contra o Athletico-PR pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em agosto, o atleta passou pela cirurgia e deu início ao protocolo de recuperação com o departamento médico.