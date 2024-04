Após Clássico-Rei, Fortaleza se reapresenta e viaja para o Paraguai nesta segunda-feira, 1º

Após empatar o primeiro Clássico-Rei da final do Cearense, o Fortaleza agora foca suas atenções no jogo de estreia da Copa Sul-Americana 2024. Por isso, nesta segunda-feira, 1º, a equipe tricolor já se reapresenta no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici.

A atividade será realizada no período da manhã. Ainda no mesmo dia, o Tricolor de Aço embarca para o Paraguai no período da tarde, em voo fretado. Em Assunção, o time leonino vai enfrentar o Sportivo Trinidense na quarta-feira, 3.