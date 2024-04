Vojvoda diz que não ficou feliz com empate, mas pondera: "Conseguimos recuperar parte da confiança"

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 20.03.2024: Vojvoda. Fortaleza x Ceará, clássico Rei, na Arena Castelão, pela Copa do Nordeste. (Foto: Aurélio Alves Crédito: AURÉLIO ALVES

O segundo e decisivo jogo da final do Cearense acontecerá no próximo sábado, 6 de abril, mas antes o Tricolor do Pici terá a importante estreia na Copa Sul-Americana contra o Trinidense, fora de casa, no Paraguai. Sobre o planejamento, Vojvoda não cravou se irá utilizar um time alternativo visando a decisão contra o Ceará, mas deu a entender que a prioridade é, pelo menos neste contexto, o Estadual.

“Quanto a semana que começa a Sul-Americana, todos estão falando das finais dos estaduais. Quando eu estava fora, no Chile ou Argentina, eu não compreendia o que representava o Estadual, pois todos os times da Sul-América dão muita importância para a Copa Sul-Americana. Eu sei que temos um grupo difícil, e como sou argentino, muitas vezes leio todo dia o jornal e na Argentina todos os times estão falando ‘começa a Libertadores ou começa a Sul-Americana’”, iniciou.

“Mas eu já me adaptei a essa situação. Sabemos da importância do Estadual, mas tenho que ser sincero. Uma vez que passar a final do Estadual, nós iremos seguir na Sul-Americana e começa o Brasileirão. Então temos que começar bem nesse jogo da Sul-Americana. Somos os últimos finalistas e eu gosto de jogar torneios internacionais. Mas, bem, nesse momento, estamos no meio de uma final, e as finais são importantes. Um título é sempre importante”, concluiu.