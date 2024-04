Pikachu aprova atuação do Fortaleza e projeta segunda final do Estadual

Meia-atacante Yago Pikachu no Clássico-Rei Fortaleza x Ceará, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024 Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Utilizado no segundo tempo da final do Campeonato Cearense deste sábado, 30, na Arena Castelão, o meia-atacante Yago Pikachu elogiou a atuação do Fortaleza no empate em 0 a 0 com o Ceará, garantiu que o esquema tático utilizado por Vojvoda não surpreendeu o elenco e projetou o segundo embate da decisão. Para os primeiros 90 minutos da disputa do título estadual, o Tricolor foi a campo com três zagueiros, voltando a utilizar alas, e três volantes, tendo maior solidez defensiva e procurando explorar os contra-ataques.