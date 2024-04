Tinga, Rossetto e Pedro Augusto desfalcam Fortaleza na primeira final do Cearense

Para o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense, neste sábado, 30, diante do Ceará, na Arena Castelão, o Fortaleza terá os desfalques dos volantes Pedro Augusto e Matheus Rossetto, além do lateral-direito Tinga, em transição.



Há quatro jogos, Pedro Augusto já vem ficando de fora da relação de Juan Pablo Vojvoda, por um estiramento ligamentar no cotovelo direito. Rossetto, que fez sua estreia na derrota leonina para o Maranhão, na última quarta-feira, 27, teve um edema na região posterior coxa esquerda.

O capitão leonino, Tinga, está em transição após um edema na coxa direita.