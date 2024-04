Fortaleza abre check-in e divulga preços dos ingressos para a final do Campeonato Cearense

Os valores variam de R$ 30 até R$ 300 e estarão disponíveis a partir desta quarta-feira, 27, de forma online, no Leão Tickets, e nas lojas físicas

O Fortaleza abriu, na manhã desta terça-feira, 26, o check-in para os sócios-torcedores garantirem presença no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense 20024 contra o Ceará neste sábado, 30, às 16h40min, na Arena Castelão.



Com horários diferentes para os diversos níveis de associados, o Tricolor do Pici iniciou o check-in às 9h para conselheiros e proprietários e irá liberando para outros planos à cada duas horas. Confira os horários:



CHECK-IN: HORÁRIOS DE CADA PLANO



9h: Conselheiro e Proprietário



Conselheiro e Proprietário 11h: Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga)



Leão do Pici e Leão Kids (Acesso Garantido e Recarga) 13h: Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga)



Leão de Aço (Acesso Garantido e Recarga) 15h: Leão Fiel, É o Laion, Leão do Interior e Leão da Galera (Acesso Garantido e Recarga)



O Tricolor chega para a decisão como mandante do primeiro jogo e terá maior carga de ingressos para seus torcedores. Antes da final, o Fortaleza viaja para enfrentar o Maranhão na última rodada da Copa do Nordeste. O time comandado por Vojvoda está a quatro jogos sem vencer no certame regional.