Após estreia pela seleção, Kervin retorna nesta quarta-feira e desfalca Fortaleza contra o Maranhão

A jovem promessa do Fortaleza, Kervin Andrade, chega nesta quarta-feira, 26, na capital cearense após estrear pela seleção venezuelana. Com desembarque previsto para o período da tarde, com o atleta fazendo escala em São Paulo, e a partida do Leão sendo fora de casa na mesma data, o meia será desfalque pelo terceiro jogo consecutivo.

Conforme apurou o Esportres O POVO, antes de retornar, Kervin teve mais um compromisso pela Vinotinto que não estava previsto no calendário. Finalizando a Data-fifa no Houston Sports Park, no Texas, os atletas que tiveram menor minutagem – Kervin entrou apenas no final da segunda partida, contra o Guatemala – realizaram um jogo treino contra o time da casa, o Houston Dynamo, sétimo colocado na Conferência Oeste da MLS.

Desfalque do Fortaleza nos últimos dois jogos, contra Ceará e Vitória, ambos na Copa do Nordeste, o jovem atleta de 18 anos é o principal destaque do escrete vermelho-azul-e-branco neste começo de temporada.