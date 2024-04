Ceará é o clube que mais venceu o Fortaleza na "Era Vojvoda"; veja histórico

Técnico Vojvoda no jogo Fluminense-PI x Fortaleza, no Estádio Lindolfo Monteiro, pela Copa do Brasil 2024 Crédito: Felipe Cruz/Fortaleza EC

O Fortaleza sofreu a 8ª derrota para o Ceará na “Era Vojvoda” ao ser derrotado por 1 a 0 no Clássico-Rei da 6ª rodada da Copa do Nordeste. O Alvinegro de Porangabuçu é o maior algoz do treinador argentino desde à chegada ao Tricolor do Pici, em 2021. Juan Pablo Vojvoda disputou o Clássico-Rei em 18 oportunidades. Foram cinco vitórias, cinco empates e oito derrotas registradas no período. O treinador, inclusive, superou o número de revezes de Rogério Ceni sofridos contra o Ceará enquanto esteve à frente do Fortaleza (6). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Desde maio de 2021, o Leão do Pici sofreu 58 derrotas, sendo 41 na Série A do Campeonato Brasileiro, cinco na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil e na Libertadores da América, e uma no Campeonato Cearense e na Copa Sul-Americana.