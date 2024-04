Ex-Fortaleza, Alix Vinícius marca dois gols em classificação do Atlético-GO

Alix Vinicius, de 24 anos, marcou dois gols na vitória do Atlético-GO Crédito: Ingryd Oliveira/ACG

O zagueiro Alix Vinicius, ex- Fortaleza, marcou dois gols na vitória do Atlético-GO e ajudou a equipe a alcançar a classificação para a final do Campeonato Goiano nesta segunda-feira, 25. Após vencer o primeiro jogo por 3 a 2, o Dragão venceu novamente o Goiânia, dessa vez por 3 a 1, no estádio Antonio Accioly. O defensivo de 24 anos foi responsável por abrir o placar para o Atlético-GO logo cedo e dar tranquilidade ao time goiano. Aos 10 minutos, Alix Vinícius surgiu por de trás da zaga adversária e cabeceou forte para balançar as redes para o Dragão. Ainda no primeiro tempo, o defensor de 1,95cm marcou mais um, novamente de cabeça, após cruzamento na área.