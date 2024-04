Em 2024, Fortaleza tem pior aproveitamento da Era Vojvoda após 15 primeiros jogos

Técnico Vojvoda em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza vive sob o comando de Juan Pablo Vojvoda o pior início de temporada após 15 partidas. Em 2024, o Leão do Pici registra sete vitórias, seis empates e duas derrotas, tendo 60% aproveitamento. Vale ressaltar que até o momento o time tricolor entrou em campo por três competições: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Os resultados apresentados nesta temporada são inferiores ao de 2023. Ano passado, o clube registrou 68,8% de aproveitamento nas 15 primeiras partidas, com dez vitórias, um empate e quatro derrotas, com duelos da Pré-Libertadores no período. Em 2022, o Tricolor do Pici registrou o melhor aproveitamento na "Era Vojvoda". Em 15 partidas, registrou dez vitórias e cinco empates, tendo 77,7% de aproveitamento.