Vojvoda defende seus jogadores após derrota no Clássico-Rei: "Confio neles"

O treinador argentino reconheceu que há detalhes a serem melhorados no time, mas que fará isso da "porta para dentro", sem expor o elenco com críticas públicas

O treinador Juan Pablo Vojvoda reconheceu, após a derrota no Clássico-Rei na última quarta-feira, 20, pela Copa do Nordeste, que há problemas a serem corrigidos no Fortaleza. O argentino, entretanto, enfatizou que não irá expor o elenco com críticas públicas, e sim tratar da situação “da porta para dentro”.

Na análise de Vojvoda em entrevista coletiva após o confronto, o treinador do Leão comentou que a equipe conseguiu criar situações para balançar as redes do Ceará, mas não conseguiu converter as chances, que é o mais importante. O revés, entretanto, não diminuiu a confiança do comandante em seu grupo de jogadores.