Fortaleza pode somar mais de R$ 50 milhões caso seja campeão da Sul-Americana 2024

A premiação de 2024 teve um aumento nos valores em relação a 2023. No ano passado, cada vitória na fase de grupos pagava 100 mil dólares, cerca de R$ 500 mil. O prêmio do campeão também teve um acréscimo, passando de US$ 5 milhões em 2023 para US$ 6 milhões, 30 milhões na cotação atual.

O presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, anunciou nesta segunda-feira, 18, a premiação da Copa Sul-Americana 2024 . Ao todo, a competição distribuirá 80,1 milhões de dólares, mais de R$ 400 milhões na cotação atual. Atual vice-campeão da competição, o Fortaleza está no Grupo D na edição deste ano do torneio .

Com apenas o primeiro colocado de cada grupo se classificando diretamente para as oitavas de final do torneio continental, o segundo lugar é levado a disputar um playoff com os times que ficaram na 3ª posição dos seus grupos na Libertadores.

Caso o Tricolor do Pici jogue estes playoffs, irá somar 500 mil dólares, cerca de 2,5 milhões de reais, aos outros prêmios já citados acima até a fase final.



Sendo assim, a premiação do Fortaleza poderá totalizar exatos R$ 50.677.250, se for campeão, passar pelo playoff e vencer quase todos os jogos da fase grupos, marca que alcançou em 2023, quando perdeu somente o penúltimo jogo da etapa para Estudiantes de Mérida, da Venezuela.

A competição começa no dia 2 de abril e terá fim em novembro, no dia 23, com local ainda não definido pela Conmebol.