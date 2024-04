Veja datas e horários dos jogos do Fortaleza na Copa Sul-Americana 2024

Moisés comemora gol no jogo Fortaleza x Maracanã, no Castelão, pelo Campeonato Cearense 2024 Crédito: AURÉLIO ALVES

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta terça-feira, 19, a tabela detalhada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Único representante cearense no torneio continental, o Fortaleza estreará contra o Sportivo Trinidense (PAR) no dia 3 de abril (quarta-feira), às 21 horas (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai. A 2ª e a 3ª rodada serão disputadas na Arena Castelão, em Fortaleza–CE, contra Nacional Potosí (BOL) e Boca Juniors (ARG). Os duelos serão realizados nos dias 10 e 25 de abril, às 19 e 21 horas (de Brasília). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O esperado duelo contra o Boca Juniors na La Bombonera, na Argentina, está marcado para o dia 15 de maio, às 21 horas (de Brasília). A partida marcará a 5ª rodada do Leão do Pici na competição.