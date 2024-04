Conheça os adversários do Fortaleza na fase de grupos da Sul-Americana

Leão do Pici irá enfrentar tradicional Boca Juniors, altitude de quase 4 mil metros contra o Potosí e 'sede' do novato Trinidense

O Fortaleza conheceu, na noite desta segunda-feira, 18, os adversários da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em uma chave com Boca Juniors-ARG, Real Potosí-BOL e Sportivo Trinidense-PAR, o Tricolor do Pici terá de enfrentar novatos e veteranos, mas também terá como obstáculos a altitude do terceiro estádio mais alto do mundo e a conhecida atmosfera de La Bombonera. Veja o perfil geral de cada um dos oponentes:

Boca Juniors-ARG

Tradicional em torneios da Conmebol, o Boca Juniors é o atual vice-campeão da Copa Libertadores. Apesar da derrota para o Fluminense, em novembro de 2023, o Xeneize é o recordista em participações em finais do certame continental e o segundo clube com mais títulos na competição, atrás apenas do conterrâneo Independiente.