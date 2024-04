Com Boca Juniors, Fortaleza tem grupo definido na Sul-Americana; veja rivais

Em sorteio na sede da Conmebol, no Paraguai, Tricolor cai na chave D do torneio continental e enfrentará Boca Juniors, Nacional Potosí-BOL e Sportivo Trinidense-PAR

Vice-campeão na edição de 2023, o Fortaleza conheceu os adversários da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2024. A definição ocorreu através do sorteio realizado pela Conmebol na noite desta segunda-feira, 18, em Luque, no Paraguai.

O Leão do Pici enfrentará Boca Juniors, Nacional Potosí-BOL e Sportivo Trinidense-PAR no Grupo D da competição continental. A estreia será diante do Sportivo Trinidense-PAR, fora de casa.