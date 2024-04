Presidente do Fortaleza acredita em time mais maduro para desafio na Sul-Americana 2024

Fortaleza está no Grupo D da Sul-Americana 2024 com Boca Juniors, Nacional Potosí e Sportivo Trinidense. Tricolor é o atual vice-campeão da competição

Presidente do Fortaleza, Alex Santiago analisou o Grupo D da Sul-Americana, que integra a equipe tricolor, o Boca Juniors-ARG, Nacional Potosí-BOL e Sportivo Trinidense-PAR. O dirigente reconhece a dificuldade da chave, mas reforça a confiança no time e no amadurecimento do clube em competições internacionais.

"Um grupo difícil por ter o Boca, um time tradicionalíssimo como cabeça de chave e o Potosí, por jogarmos a 3.800m de altura (mais do que La Paz)", afirmou o presidente Alex Santiago, reconhecendo os principais obstáculos que aguardam o Fortaleza nesta fase da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Tricolor nunca disputou uma partida com altitude extrema como a que encontrará em Potosí. Na Sul-Americana 2023, o escrete do Pici visitou o Estudiantes de Mérida, da Venezuela, numa altitude de mais de 1.600 metros. Na ocasião, já classificado, o Leão foi derrotado por 1 a 0 pelo rival venezuelano.