Marcelo Paz vê grupo "complicadíssimo" na Sul-Americana e exalta Boca Juniors

O Fortaleza está diante de uma jornada desafiadora na Sul-Americana 2024, conforme destacado pelo CEO da SAF do clube, Marcelo Paz. O sorteio colocou o time cearense no Grupo D com Boca Juniors, da Argentina, Nacional Potosí, da Bolívia, e Sportivo Trinidense, do Paraguai.

Em declarações divulgadas no perfil oficial do Fortaleza no Instagram, Marcelo Paz abordou os desafios que aguardam o time nesta fase da competição, reforçou a dificuldade dos confrontos contra o tradicional Boca Juniors e o duelo delicado na altitude diante do Nacional Potosí, na Bolívia.

"Esportivamente é um grupo complicadíssimo, um grande adversário, com dificuldade da altitude. Mas vamos ter que enfrentar também. Outros clubes também não gostaram de enfrentar o Fortaleza nesta fase da competição. Temos que nos preparar muito bem quando chegar o período, com logística, treinamento e estudo do adversário para fazer uma grande primeira fase e tentar passar", disse Marcelo Paz.