Sula 2024: Fortaleza estreia no Paraguai entre as finais do Campeonato Cearense

Time tricolor entrará em campo diante do Sportivo Trinidense entre os dias 2 e 4 de abril. Finais do Estadual serão disputadas nos dias 30 e 6

Em sorteio realizado pela Conmebol, nesta segunda-feira, 18, no Paraguai, ficou definido que o Fortaleza vai integrar o Grupo D da Copa Sul-Americana 2024. Além do Tricolor, Boca Juniors, Nacional Potosí-BOL e Sportivo Trinidense-PAR integram a formação dos quatro times que lutarão por uma vaga no mata-mata do torneio continental.



Na primeira rodada, a equipe leonina vai encarar o Sportivo Trinidense-PAR fora de casa, entre os dias 2 e 4 de abril. O confronto, inclusive, ocorre entre as finais do Campeonato Cearense. Isso porque os duelos contra o rival Ceará, válidos pela decisão, acontecerão nos dias 30 de março e 6 de abril.