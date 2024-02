Disque-denúncia e recompensa: FPF e Polícia de PE buscam informações de atentado ao Fortaleza

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) abriu nesta terça-feira, 27, em conjunto com a Polícia Civil de Pernambuco, um disque-denúncia com o intuito de receber informações sobre o atentado sofrido pela delegação do Fortaleza. Na última quinta, 22, após o empate do Tricolor diante do Sport, o ônibus que transportava a delegação do clube foi atingido por pedras e bomba a caminho do Recife. A ocorrência deixou seis atletas do clube cearense feridos.

Em uma campanha batizada de "Juntos Pela Paz no Futebol", a FPF espera receber informações que possam ser revestidas em prisão e oferece recompensa de R$ 1 mil por cada prisão realizada por meio das informações dadas pelo disque-denúncia.

A testemunha interessada em colaborar deve entrar em contato com os números ( 81) 3719-4545 ou pelo Whatsapp (81) 98256-4545. O sigilo da denúncia é garantido.