FCF pede ao STJD que suspenda jogos em Pernambuco após atentado ao Fortaleza

O atentado de torcedores do Sport contra a delegação do Fortaleza na Região Metropolitana do Recife, na madrugada da última quinta-feira, 22, segue tendo repercussões no mundo do futebol. Nesta terça-feira, 27, a Federação Cearense de Futebol enviou pedido ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) que os jogos em Pernambuco sejam suspensos até que "seja efetivamente comprovada" a segurança das equipes visitantes, apurou o Esportes O POVO.

A Federação quer que "toda e qualquer" partida de competição chancelada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) seja suspensa, "independentemente da agremiação mandante", até que haja comprovação de segurança dos times visitantes por parte do poder público de Pernambuco.

Caso este pedido não seja acolhido, a FCF pede que o Sport seja proibido de usar os estádios de Pernambuco "até que seja efetivamente comprovada a capacidade de garantia dos órgãos de controle do estado de Pernambuco da segurança das equipes visitantes".