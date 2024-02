Marcelo Paz detalha ferimentos de jogadores e revela trauma cranioencefálico de Escobar

CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz detalhou o estado de cada um dos jogadores atingidos no ataque ao ônibus do time ocorrido nesta quarta-feira, 21, após o jogo contra o Sport, pela Copa do Nordeste. A fala foi feita durante o desembarque do clube em solo cearense na manhã desta quinta-feira, 22.

Na ocasião, o dirigente ainda revelou que o lateral-esquerdo Gonzalo Escobar sofreu um trauma cranioencefálico e precisou levar 13 pontos. João Ricardo, goleiro do Leão do Pici, levou seis.

"João Ricardo está com seis pontos na cabeça. O Escobar está com 13 pontos, alguns no supercílio, outros na boca. Ele (Escobar) teve um trauma cranioencefálico. O Titi está com um pedaço de vidro na panturrilha que não conseguiu ser tirado. Dudu está com estilhaços no corpo. O Fortaleza não tem condição de jogar", disse Paz.