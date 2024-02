Abel Ferreira manifesta solidariedade ao Fortaleza após atentado e cobra "medidas exemplares"

Técnico do Palmeiras Abel Ferreira, bicampeão da Libertadores Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O treinador do Palmeiras, Abel Ferreira, abriu a coletiva após a vitória sobre o Mirassol, pelo Campeonato Paulista, manifestando solidariedade aos jogadores, comissão técnica e dirigentes do Fortaleza que foram vítimas de um atentado em Pernambuco. O português disse que ficou “realmente assustado” quando viu as imagens. + Vojvoda relembra gritos e diz que temeu por mortes em atentado a ônibus do Fortaleza

Ainda em sua fala, Abel Ferreira comentou que episódios assim "mancham as coisas boas que o futebol brasileiro tem". O treinador ainda cobrou que as entidades responsáveis tomem medidas exemplares para que casos assim não voltem a se repetir.

