Vojvoda relembra gritos e diz que temeu por mortes em atentado a ônibus do Fortaleza

O treinador do Fortaleza, Juan Pablo Vojvoda, relembrou os momentos de terror que viveu dentro do ônibus do clube durante o atentado protagonizado por torcedores do Sport na última quarta-feira, 21. Em entrevista à Placar, o comandante argentino disse que temeu por mortes.

“Escutei uma explosão muito forte, aí começaram os gritos. Foi uma pedra com uma bomba, que explodiu dentro do ônibus. A pedra acertou, poderia ter uma vítima fatal. Nesses cinco segundos, eu pensei em vítimas fatais. De verdade”, narrou Vojvoda.