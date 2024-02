Fortaleza divulga novas imagens do rosto de Gonzalo Escobar após atentado; veja imagens

O jogador foi gravemente ferido após torcedores do Sport atacarem o ônibus da delegação do clube com pedras e bombas. O Leão tem feito acompanhamento domiciliar com os atletas machucados

O Fortaleza divulgou novas imagens do rosto de Gonzalo Escobar, que sofreu graves ferimentos após o ônibus do clube ser atacado por torcedores do Sport com pedras e bombas na última quarta-feira, 21, quando a delegação tricolor deixava a Arena de Pernambuco. O jogador levou 13 pontos e teve um trauma cranioencefálico.

O registro feito pelo Fortaleza aconteceu durante a avaliação domiciliar promovida pelo Departamento Médico do Clube com os jogadores que foram feridos no atentado. O Leão tem feito um acompanhamento próximo e dado todo suporte ao elenco.