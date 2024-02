Em novo vídeo, Thiago Galhardo cobra autoridades e repudia atentado: "Covardes e sujos"

O atacante Thiago Galhardo se pronunciou mais uma vez nas redes sociais após o atentado feito por torcedores do Sport ao ônibus do Fortaleza na madrugada desta quinta-feira, 22, após empate em 1 a 1, na Arena Pernambuco.

Em vídeo de pouco mais de quatro minutos, o jogador do Leão do Pici afirmou estar "vulnerável, triste e traumatizado" com ocorrido e pediu desculpa a classe de atletas por não ter se envolvido em casos anteriores acontecidos no Brasil - como os ataques aos ônibus do Bahia e Grêmio.

Ainda falando sobre o atentado, o atacante criticou fortemente o episódio e direcionou repúdio aos autores do atentado. “Bando de criminosos covardes e sujos”, afirmou.