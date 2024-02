Sport pede reunião com Governo de PE para identificar envolvidos em atentado contra o Fortaleza

Ônibus que levava delegação do Tricolor do Pici foi atacado com pedras e bomba após o empate diante do Leão da Ilha

Após a repercussão do atentado sofrido pela delegação do Fortaleza na madrugada da última quarta-feira, 22, após o jogo contra o Sport, o presidente da equipe pernambucana, Yuri Romão, convocou a Secretaria de Esportes de Pernambuco e o presidente da Arena Pernambuco, Marcos Nunes, para solicitar uma reunião com a governadora do Estado, Raquel Lyra.

O encontro, em caráter de urgência, teria a finalidade de identificar os torcedores envolvidos no atentado sofrido pelo Fortaleza após a saída da Arena Pernambuco. O ônibus utilizado pela delegação do Tricolor do Pici foi atacado com pedras e bombas após saída do estádio por parte de uma torcida organizada do Leão da Ilha.

Ao todo, seis atletas do Tricolor do Pici ficaram feridos. O goleiro João Ricardo precisou levar seis pontos na cabeça e o defensor Escobar sofreu um trauma cranioencefálico, acompanhado de um ferimento de 13 pontos e machucados no supercílio e na boca.