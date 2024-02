Brítez sofreu lesão em região próxima ao tendão de Aquiles em atentado, diz médico

Um dos feridos no atentado ao ônibus do Fortaleza, o zagueiro Emanuel Brítez sofreu uma lesão próxima à região do tendão de Aquiles, de acordo com o Diretor de Saúde e Perfomance do clube, Dr. Cláudio Maurício.

Em entrevista concedida à TV Leão, canal oficial do time no Youtube, nesta sexta-feira, 23, o médico tricolor detalhou a situação do defensor argentino.

"Brítez teve lesões maiores nos dois tornozelos, um deles está bem bastante inflamado com acometimento próximo à região do tendão de Aquiles. Está com um pouco de desconforto. Vamos tentar, ao longo da semana, evoluí-lo", disse.