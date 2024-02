Elenco do Sport se solidariza com Fortaleza e repudia atentado: "Marginais"

Ex-jogador do Leão do Pici, o centroavante Gustavo Coutinho foi um dos que lamentou o ocorrido

Jogadores do Sport se pronunciaram sobre o atentado promovido por torcedores do clube ao ônibus do Fortaleza na madrugada desta quinta-feira, 22, na Região Metropolitana de Recife. Através das redes sociais, os atletas rubro-negros repudiaram o ataque e se solidarizaram com os companheiros de profissão.

"Toda solidariedade aos atletas, comissão e staff do Fortaleza. Esses criminosos não representam a torcida do Sport a tampouco podemos chamar isso de torcedores. São verdadeiros marginais que devem ser presos. Lamentável!", escreveu Sabino, zagueiro da equipe.