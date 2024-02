STJD descarta punição ao Sport após atentado de torcedores contra o Fortaleza

Em nota oficial, o órgão destacou que por se tratar de uma infração ocorrida fora do estádio, a competência do caso para análise e denúncia é exclusiva da Secretaria de Segurança Pública do estado

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (STJD), soltou uma nota oficial informando que tomou conhecimento do episódio de violência contra o ônibus do Fortaleza na última quarta-feira, 21, após o empate com o Sport, pelo Nordestão, mas que por se tratar de uma infração ocorrida fora do estádio, a competência do caso para análise e denúncia é exclusiva da Secretaria de Segurança Pública do estado.

Ou seja, o comunicado do STJD descarta qualquer punição esportiva para o Sport após o atentado contra a delegação do Fortaleza. O órgão, entretanto, afirmou que caso haja a identificação dos responsáveis pelos atos, analisará possíveis medidas contra as torcidas envolvidas.