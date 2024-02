Após atentado, Sport lança nota de repúdio: "Absurdos atos de violência"

Em nota divulgada nas redes sociais do clube, a equipe repudiou "veementemente os atos de violência" e afirmou que os atos não condizem com a sua torcida

O Sport Club do Recife lançou nota repudiando o atentado que alguns torcedores cometeram contra o ônibus que levava a delegação do Fortaleza na saída da Arena Pernambuco após o empate por 1 a 1 contra o time pernambucano.

“Os absurdos atos de violência não condizem com a real conduta e comportamento da torcida rubro-negra, tampouco com os valores do Clube - que sempre irá abominar esse tipo de postura”, disse a nota.