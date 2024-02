Autor de gol no Clássico-Rei, Machuca critica arbitragem: "Foi meio ruim"

O atacante Imanol Machuca, autor de um dos gols do Fortaleza no empate por 3 a 3 no Clássico-Rei do último sábado, 17, criticou a arbitragem do jogo e apontou erros do juiz Rodrigues Júnior durante entrevista coletiva nesta segunda-feira, 19.

Ao ser questionado sobre o que achou da atuação do árbitro, Machuca afirmou que “a arbitragem foi meio ruim”, e que errou em um lance em que, segundo ele, poderia ter decidido o clássico.

“Teve uma jogada que ele apita enquanto eu seguia sozinho para o gol. Podia fazer o gol do 4 a 2 ou dar uma assistência. Não me favoreceu [a falta de vantagem]”, lembrou Machuca.