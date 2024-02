Fortaleza prorroga contrato com Kervin Andrade até dezembro de 2024

O novo contrato de Kervin com o Fortaleza está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e o atleta está apto a seguir atuando pelo clube nas competições nacionais de 2024

Destaque do Fortaleza na Copinha e no Campeonato Cearense, o venezuelano Kervin Andrade prorrogou o contrato de empréstimo com o Tricolor do Pici até dezembro de 2024. O vínculo inicial, acertado entre clube e meio-campista, tinha término no meio do ano.

O novo contrato de Kervin com o Fortaleza está publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e o atleta está apto a seguir atuando pelo clube nas competições nacionais de 2024. Pelo time de Juan Pablo Vojvoda, atuou em três partidas, registrando um gol e duas assistências.

Revelado pelo Deportivo La Guaira, o venezuelano chegou ao Leão do Pici para integrar o elenco Sub-20 em julho de 2023. No vínculo entre os clubes e Kervin Andrade, ficou estipulado uma cláusula de compra pelo Fortaleza, podendo ser exercida ao final do contrato.