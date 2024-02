Sport anuncia ingressos a partir de R$ 10 para jogo contra o Fortaleza pelo Nordestão

Vindo de quatro vitórias consecutivas, o Sport conta com alguns nomes conhecidos pelos torcedores tricolores. Gustavo Coutinho, oriundo da base do Fortaleza, é o artilheiro da equipe pernambucana com 5 gols em 10 partidas.

Com preços variando de R$ 10 até R$ 150, o clube pernambucano deve ter a presença de um bom público para enfrentar o Leão do Pici.

O Sport anunciou ingressos promocionais para a partida diante do Fortaleza nesta quarta-feira, 21, às 21h30min, em partida válida pela quarta rodada da Copa do Nordeste, na Arena de Pernambuco.

Lucas Lima, Romarinho e Felipe são outros jogadores que tiveram passagem recente no tricolor cearense.

Na Copa do Nordeste, o Sport busca a primeira colocação do Grupo A, atualmente dividida por Botafogo-PB e CRB, ambos com 7 pontos. Já o Tricolor de Aço busca se descolar do Bahia e se isolar na liderança do Grupo B.