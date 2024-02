Fortaleza disputará quatro jogos seguidos como visitante após Clássico-Rei

Com calendário cheio, o Tricolor do Pici entra em campo já nesta quarta-feira, 21, diante do Sport, pela quarta rodada da Copa do Nordeste. A partida será disputada na Ilha do Retiro, em Recife, às 21h30min (de Brasília).

Em seguida, o Leão encara o Fluminense-PI, também fora de casa, pela primeira fase da Copa do Brasil. O jogo será realizado no dia 29 deste mês, às 20 horas. Depois, no dia 5 de março, duela contra o Botafogo-PB, em João Pessoa, pelo Nordestão.

Por fim, o Fortaleza ainda vai jogar mais uma partida como visitante. Desta vez, pelo Campeonato Cearense. No dia 10 de março, o Tricolor vai encarar o vencedor do duelo entre Maracanã e Floresta na primeira semifinal do certame. Na ida, o mando será do adversário - seja Azulão ou Verdão.