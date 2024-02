Éderson fala de passagem pelo Fortaleza e exalta Vojvoda: "Me marcou"

O volante afirmou que segue acompanhando tanto o treinador quanto o clube, mantendo contato também com Marcelo Paz, CEO do Clube

Um dos xodós da torcida do Fortaleza nos últimos anos, o volante Éderson, hoje no Atalanta, da Itália, abriu o jogo e falou sobre sua passagem no Fortaleza e sua relação com Juan Pablo Vojvoda.

Vindo de má fase no Corinthians, Éderson foi a quarta contratação do Tricolor do Pici para a temporada 2021. Naquele ano, o volante foi um dos destaques do time, ganhando rapidamente a confiança da torcida.

“Tive o meu bom momento no Cruzeiro, no Corinthians, depois tive a minha má fase no Corinthians, fui bem no Fortaleza, fui bem na Salernitana, na Atalanta. O que ficou marcado foi o momento que eu passei”, disse em entrevista ao GE-RJ.