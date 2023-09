Ex-Fortaleza, Éderson é destaque da Atalanta-ITA no início da temporada europeia

Esse foi o segundo tento dele em cinco jogos na temporada. Além disso, contribuiu com uma assistência. No entanto, o volante não chama atenção só por gols ou assistências, mas também por sua influência em campo.

O volante Éderson, que defendeu o Fortaleza em 2021, vem sendo um dos destaques da Atalanta, da Itália, neste começo de temporada europeia. Dono da camisa 13 do clube italiano, o brasileiro balançou as redes nesta quinta-feira, 21, no triunfo por 2 a 0 diante do RKS Raków, da Polônia, em partida válida pela Europa League.

De acordo com o Sofascore, site especializado em estatísticas no futebol, Éderson realizou 18 desarmes, 10 interceptações e recuperou 25 bolas neste recorte. Ademais, ainda tem 85% de acerto no passe com a camisa Nerazzurri.

Aos 24 anos, o volante disputa sua segunda temporada pela Atalanta. Na primeira, 2022/23, ele jogou 37 duelos e assinalou um gol. Antes disso, defendeu outro clube do país, a Salernitana, na segunda metade da temporada 2021/22. Lá, ele entrou em campo 15 vezes e marcou dois tentos, ajudando o time a se livrar do rebaixamento.

Éderson no Fortaleza

No Leão, por sua vez, o jogador fez a melhor temporada da sua vida em 2021. Titular absoluto com Vojvoda, Éderson disputou 58 jogos, marcou três gols e contribuiu com três assistências. Ele foi peça chave na equipe que conquistou o quarto lugar na Série A e, consecutivamente, uma vaga inédita na Libertadores da América.