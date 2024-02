Fortaleza sofre com criação diante do CRB e ataque passa em branco pela 1ª vez no ano

Lucero, atacante do Fortaleza, em partida contra o CRB Crédito: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

A falta de organização na armação, inclusive, resultou na saída do volante Lucas Sasha ainda no intervalo para a entrada do jovem Kervin Andrade. O meia de apenas 18 anos - que vem tendo destaque neste início de temporada - até entrou bem, mas o time leonino seguiu sem criar grandes chances ao adversário e não conseguiu balançar as redes. Antes de encarar o CRB, o Fortaleza entrou em campo cinco vezes e marcou gol em todos os duelos. Ao todo, a equipe soma 13 tentos assinalados. Confira os jogos do Fortaleza em 2024: CRB 1x0 Fortaleza - Nordestão

Ferroviário 1x1 Fortaleza - Cearense

Fortaleza 2x1 América-RN - Nordestão

Fortaleza 3x1 Iguatu - Cearense

Barbalha 0x5 Fortaleza - Cearense

Fortaleza 2x0 Horizonte - Cearense