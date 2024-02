CBF admite erro da arbitragem na partida entre Fortaleza e América-RN

A Ouvidoria da Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) remeteu um documento à Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol (FNF), no qual admitiu que não ocorreu o suposto pênalti assinalado a favor do Fortaleza ante o América-RN, em jogo válido pela Copa do Nordeste, realizado no último sábado, 3, na Arena Castelão.

No documento, a confederação afirma que as imagens foram analisadas e que “não ocorreu a suposta infração” marcada pela árbitra Ruthyanna Camila Medeiros da Silva no lance sobre o atacante Marinho. A decisão da árbitra ocorreu em campo e sem o auxílio do Árbitro de Vídeo (VAR), que não está presente na fase de grupos da competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A penalidade gerou o gol de empate do Fortaleza e repercutiu negativamente após a vitória de virada do escrete vermelho-azul-e-branco sobre o Alvirubro. Além dos torcedores, que contestaram nas redes sociais, a própria FNF, em conjunto com o clube potiguar, havia encaminhado uma nota com um pedido de providências à CBF acerca da atuação da equipe de arbitragem.