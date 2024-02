Pochettino fala sobre mudança de posição no Fortaleza em 2024: "Me sinto bem"

Camisa 7 do Leão do Pici vem atuando mais recuado como volante. Em 2023, jogou como meia de ofício

"Falei com Vojvoda, ele me conhece muito bem. Tenho jogado nessa posição como volante, a bola passa mais por ali. Gosto mais de jogar assim, me sinto bem", comentou.

Autor do gol da vitória diante do América-RN na estreia da Copa do Nordeste , o meio-campista Pochettino, do Fortaleza, concedeu entrevista coletiva na tarde desta terça-feira, 6, no Pici. Na oportunidade, o jogador falou sobre a mudança de posição que vem passando neste ano.

Agora volante, o camisa 7 vem participando com mais frequência da construção de jogadas da equipe. No próximo compromisso, inclusive, ele deve ser titular mais uma vez. Na quarta-feira, 7, o Leão encara o Ferroviário pela quarta rodada do Campeonato Cearense.

"Nós buscamos ser protagonistas em todas as partidas e nos preocupamos mais com nós mesmos do que com os rivais. Mas, logicamente, fazemos nossos trabalhos em cima do estilo de jogo dos rivais. São as primeiras partidas do ano, estamos voltando a ter o ritmo de jogo. Queremos fazer uma grande partida", projetou Pochettino.