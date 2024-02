América-RN reclama de pênalti marcado para o Fortaleza: "Falha grave de arbitragem"

O clube potiguar atrelou a decisão da arbitragem como interferência direta no resultado do jogo. O Leão venceu de virada pelo placar de 2 a 1

A vitória do Fortaleza por 2 a 1, diante do América-RN, nesse último sábado, 3, pela Copa do Nordeste, segue rendendo comentários, mas por conta da arbitragem. Isso porque, o pênalti marcado pela árbitra Ruthyanna Camila Medeiros da Silva, no lance envolvendo Marinho, vem sendo questionado no clube potiguar.

Naquele momento do jogo, o time alvirrubro vencia a partida por 1 a 0. Foi então que o camisa 11 tricolor recebeu passe de Thiago Galhardo e acabou caindo na grande área, resultando na penalidade. Nas redes sociais, o América repudiou a decisão, deixando clara a interferência no resultado.

“O elenco americano fez uma grande partida, mas em uma falha grave de arbitragem, acabou sendo prejudicado no resultado final, que impediu o América de voltar com pontos preciosos para Natal", disse o clube em nota.