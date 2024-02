Fortaleza volta a jogar no estádio Presidente Vargas após quase 6 meses

Em 2023, o Tricolor do Pici fez nove jogos no PV e perdeu apenas um, o Clássico-Rei, pelo placar de 2 a 1.

O Clássico das Cores na noite desta quarta-feira, 7, marca a volta do Fortaleza ao Presidente Vargas (PV) após quase 6 meses da sua última partida no estádio.

Na ocasião, o Tricolor venceu o Coritiba por 3 a 1 em partida válida pela Série A, no dia 27 de agosto de 2023. Marinho e Lucero, duas vezes, assinalaram os gols do Leão. O zagueiro Kuscevic, novo contratado do Fortaleza, foi o autor do gol do Coxa.

Em 2023, o Tricolor do Pici fez nove jogos no PV, um pela Série A, quatro pelo Nordestão e quatro pelo Estadual, e perdeu apenas um, o Clássico-Rei, pelo placar de 2 a 1.