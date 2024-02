"Fomos muito exigidos", diz Vojvoda sobre vitória do Fortaleza diante do América-RN

Com dificuldades, o Fortaleza venceu a equipe do América-RN por 2 a 1, no último sábado, 3, na Arena Castelão. O jogo foi válido pela rodada inicial da Copa do Nordeste 2024. Após a partida, o técnico do Leão, Juan Pablo Vojvoda comentou sobre o resultado, enfatizando a dificuldade encontrada no confronto.

“Encontramos um adversário que fechou bem as linhas, jogando com uma defesa de cinco homens, 5-4-1, são fortes nas transições, muito organizados defensivamente. Jogando com espaço, são perigosos. Os jogadores seguem bem o planejamento na partida. Um adversário bem complicado de entrar”, destacou Vojvoda.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a partida, o Tricolor do Pici saiu atrás no placar, mas com gols de Lucero e Pochettino acabou conseguindo a virada no Gigante da Boa Vista. O comandante argentino deixou clara a exigência no embate e comemorou os pontos conquistados na estreia.