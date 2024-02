Fortaleza está invicto em estreias na Copa do Nordeste desde 2015; veja histórico

Nas últimas quatro edições do Nordestão o Fortaleza venceu todos os jogos de estreia. Em 2021, bateu o CRB por 1 a 0; em 2022, goleou o Sousa-PB por 5 a 0; em 2023, derrotou o Campinense-PB por 2 a 0. Agora, diante do América-RN, novo triunfo, desta vez pelo placar de 2 a 1.

Com a vitória de virada sobre o América-RN neste sábado, 3, o Fortaleza ampliou a sequência de invencibilidade em jogos de estreia da Copa do Nordeste. Desde 2015, com exceção da temporada de 2018, edição que o Leão não esteve presente, o clube do Pici não perdeu no primeiro jogo da competição.

Ao todo, considerando o recorte de 2015 até a atual temporada, o Tricolor do Pici só não venceu em três ocasiões: em 2015, quando empatou com o rival Ceará em 1 a 1; em 2017, no 0 a 0 com o Bahia; em 2020, no também 0 a 0, mas com o Vitória.



Entre todas participações que o Fortaleza acumula desde que a Copa do Nordeste voltou a ser disputada, a única vez que o Tricolor estreou com derrota foi em 2013, ano em que perdeu para o Confiança fora de casa por 3 a 1. Em 2014, assim como em 2018, o clube não participou do certame regional.



Estreias do Fortaleza na Copa do Nordeste desde 2015: