Vojvoda diz que Fortaleza mudou sua vida e se declara: "O amor será para sempre"

Com mil dias como treinador do Fortaleza e de contrato renovado até o fim de 2025, Juan Pablo Vojvoda nutre um sentimento pelo clube que transcende o futebol. Em entrevista divulgada pelo Leão, o argentino comentou sobre alguns dos motivos que o fizeram estender o vínculo, enfatizou que o Tricolor mudou sua vida e que o amor “será para sempre”.

“O amor ao Fortaleza estará para sempre. Essa frase me agradou. Não gostei muito de colocar uma data. Sabemos que é 2025. O amor será para sempre. Não podemos colocar uma data para um amor. A relação, o amor e o sentimento pelo Fortaleza mudou a minha vida”, disse o argentino.

Vojvoda tem como característica não concentrar as conquistas somente em si. Sempre, em entrevistas, faz questão de exaltar todos que fazem o clube no dia a dia. Ao explicar um dos motivos de ter aceito ampliar o contrato até 2025, o treinador enfatizou exatamente este ponto. As pessoas, o projeto e a torcida.

“Desde o primeiro dia eu falo algo similar. Encontrei um projeto, uma condição de trabalho que permite desenvolver esse projeto. Encontro no dia a dia pessoas que estão ao meu lado e têm o mesmo pensamento. E quando digo pessoas, incluo os que possuem funções superiores, que tomam decisões pelo clube. É o caso da diretoria, do Marcelo Paz. Como também as pessoas que tomam decisões no dia a dia também, mas que não aparecem pra fora. Essas pessoas são muito importantes para mim”, disse.

“Outro fator é o torcedor. O torcedor tem uma importância relevante nas decisões também. E nessa decisão, eu sinto o apoio do torcedor. Nos momentos difíceis, eles estiveram com a gente, não só com o Vojvoda, mas com o clube. Isso é uma parte importante desta continuidade até 2025”, concluiu.

Os próximos passos de Vojvoda no Fortaleza

Vojvoda prefere vislumbrar o presente do que projetar o futuro. É o foco no próximo treino, no próximo jogo. Os objetivos pequenos que, juntos, abrem espaço para a conquista dos grandes. É a relação com os jogadores, o cuidado com aspectos humanos. É a gestão de grupo.

“Eu sempre falo o mesmo. O próximo passo é o próximo treino, o próximo jogo. É a vida do treinador. Mas o que necessita o clube? Os objetivos se conquistam trabalhando no dia a dia. Pequenos objetivos nos fazem alcançar objetivos maiores. Não podemos esquecer isso. Trabalhamos com jogadores e, principalmente, pessoas. Eu agradeço e necessito muito dos meus jogadores. Eu os exalto. Estou todos os dias com eles, cobramos e exigimos, então se Vojvoda e a comissão estão neste momento celebrando mil dias, é um agradecimento aos jogadores. São muito importantes”, concluiu.